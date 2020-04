Diese Frau näht 360 Schutzmasken für die Sozialstation

Plus Monika Hofbeck aus Wörleschwang näht Mundschutz und spendet ihn. Wie Menschen sie dabei unterstützen und warum Hofbeck überwältigt ist.

Inzwischen werden sie von der Bundesregierung „dringend“ empfohlen: Schon Ende März hat Monika Hofbeck die ersten Gesichtsmasken genäht. „Es fing ganz harmlos an“, sagt die Inhaberin des Stoffladens Minimo in Wörleschwang.

Eine Verkäuferin fragte, ob sie nicht für sie und ihre Kolleginnen eine Mund-Nase-Maske nähen könnte. Sie dachte sich: „Kein Problem, ran an die Nähmaschine! Das mach ich doch!“ Aber die Nachfrage stieg stetig. Sie versorgte Lebensmittelhändler, Kinderkrippen und eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung mit ihren selbst genähten Mund-Nase-Masken.

Wörleschwang: Der Bedarf war enorm

Und sie überlegte, wer noch eine solche Maske benötigen könnte. Bei der Sozialstation Augsburger Land West rannte sie mit ihrem Angebot, Masken zu spenden, offene Türen ein. Doch der Bedarf war hier enorm. Schnell merkte Monika Hofbeck, dass sie das alleine nicht schaffen konnte. So packte sie Material für jeweils fünf Masken zusammen mit einer Anleitung in Tüten und stellte sie vor ihre Ladentüre. Sie startete einen Aufruf, dass jeder, der sich beteiligen möchte, eine solche Tüte abholen, nähen und dann mit dem fertigen Mundschutz wieder bei ihr abstellen kann. Sie war überwältigt, wie viele fleißige Menschen sich an ihrer Aktion beteiligen wollten.

Alle nähten, was das Zeug hielt, und innerhalb eines Tages wurden bei ihr Tüten für 145 Mund-Nase-Masken abgeholt. Bei so viel Beteiligung ging bald das Schrägband aus. Eine Freundin schnitt dann kurzerhand aus Stoff Schrägband und bügelte, damit die Produktion weiterlaufen konnte. Bereits am zweiten Tag konnte eine Tasche mit über 100 Masken zur Abholung für die Sozialstation bereitgestellt werden.

Modelle mit Gummibändern

Mittlerweile hat Monika Hofbeck eine andere Anleitung in die Tüten gepackt, bei der die Masken mit Gummibändern versehen werden, weil für die große Zahl die Möglichkeit, Schrägband zu produzieren, erschöpft waren. Die Modelle mit Gummibändern benötigen deutlich weniger Schrägband.

Martina Fischer, die Geschäftsführerin der Sozialstation Augsburger Land West, ist begeistert von der Aktion, die Monika Hofbeck auf die Beine gestellt hat. „Es hilft uns sehr, wenn wir solche Spenden erhalten. Professionelle Schutzmasken sind zurzeit kaum zu bekommen.“ Umso mehr freue sie sich, dass die Sozialstation hier so gut versorgt werde. „Es ist in diesen Zeiten nicht immer einfach, die häusliche Pflege aufrechtzuerhalten. Da ist es für unsere ambulanten Pflegerinnen und Pfleger, hauswirtschaftlichen Kräfte und Fahrer ein tolles Gefühl, wenn sie wissen, da sind viele Menschen, die sich einsetzen und uns unterstützen.“

Sozialstation ist im Moment versorgt

360 Masken hat Monika Hofbeck mittlerweile der Sozialstation gespendet. „Damit sind wir im Moment versorgt“, sagt Martina Fischer. „Aber es könnte sich durchaus noch einmal Bedarf ergeben. Wir sind froh, dass wir uns dann wieder an Frau Hofbeck und ihre vielen fleißigen Helferinnen und Helfer wenden können. Dafür sind wir sehr dankbar.“

