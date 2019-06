Digitale Klassen: Gleiche Chancen für alle Kinder

Unterricht wird nicht automatisch zu gutem Unterricht, nur weil Tablets und Neue Medien eingesetzt werden.

Tatsächlich gibt es immer noch eine Reihe von Pädagogen, die den Einsatz scheuen, unter anderem, weil sie sich auch selbst nicht sicher im Umgang mit der Technik fühlen.

Doch die Dinge ändern sich. Junge Generationen von Lehrern lernen heute im Studium, wie so etwas geht. Nicht umsonst sind alle Schulen, auch die Grundschule Kutzenhausen, vom Kultusministerium aufgefordert, bis zu den Sommerferien ein eigenes Medienkonzept zu erstellen und zu erarbeiten, wie die eigene Schule in Zukunft Neue Medien einsetzen will. Dem Kultusministerium geht es hier um Chancengleichheit für alle Kinder.

Gemeinderat nimmt den Kindern die Chancengleichheit

Und genau diese Chancengleichheit nimmt der Gemeinderat Kutzenhausen den Kindern, wenn er als Sachaufwandsträger nicht für die nötige Ausstattung sorgt. Im Antrag an den Gemeinderat ging es nicht darum, diesen entscheiden zu lassen, ob der Einsatz sinnvoll ist. Das machen die Pädagogen selbst. Sie wissen, dass Kinder um so eigenverantwortlicher und natürlicher mit Neuen Medien umgehen, umso besser sie den Umgang damit auch schon in der Grundschule lernen.

