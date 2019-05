vor 60 Min.

Dokumente aus dem Kühlschrank für die Retter

Im Notfall muss es schnell gehen. Deshalb sponsoren die Helfer vor Ort im Holzwinkel und in Altenmünster Rettungsdosen

Wenn in der Region Holzwinkel und Altenmünster ein Notfall passiert, bei dem ein Notarzt benötigt wird, erhalten auch die Helfer vor Ort (HvO) den Notruf. Die Einrichtung rettet Leben, wie Markus Poll, Vorsitzender des HvO beim Seniorennachmittag vorstellte.

Die Ersthelfer engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit in einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Bayerischen Roten Kreuz und den Feuerwehren im Bereich der Gemeinde Adelsried, Altenmünster und Verwaltungsgemeinschaft Welden. Sobald bei einem Notfall ein Notarzt angefordert wird, wird auch der HvO automatisch alarmiert. Dies ist notwendig, um das theraphiefreie Intervall, also den Zeitraum vom Eintritt des Notfalles bis zum Eintreffen des Notarztes, zu überbrücken. Die Einrichtung wird aus Spendengeldern finanziert.

Aber auch für Dinge wie die Rettungsdose werden die Spendengelder verwendet, ergänzte Poll. Er kenne die Reaktion vieler: Was soll ich denn mit diesem „Schmarrn“ im Kühlschrank? Aber die Helfer vor Ort wissen aus eigener Erfahrung: Bei den Fragen „Wo werden Notfallunterlagen aufbewahrt? Gibt es einen Medikamentenplan?“ schütteln die meisten Angehörigen ratlos den Kopf. In dieser Situation kann die Rettungsdose helfen: Auf dem Datenblatt in der Dose können alle wichtigen Informationen vermerkt werden. „Wenn Sie die Rettungsdose im Kühlschrank aufbewahren, ist sichergestellt, dass die Einsatzkräfte schnell an wichtige Notfallinformationen gelangen. Denn den Kühlschrank findet man in jeder Wohnung“, so Poll.

Aus diesem Grund haben die Helfer vor Ort 1000 Rettungsdosen gesponsert, die Senioren in der Region bei den Hausärzten und Apotheken kostenlos erhalten.

Zusammen mit ILE-Managerin Simone Hummel teilte Markus Poll nach seinem Vortrag Rettungsdosen aus. Er ermahnte, dass die Informationen auf dem Datenblatt aktuell sein müssen und wünschte allen Teilnehmern, dass der HvO nicht auf die Informationen der Rettungsdose zurückgreifen müsse.

Rettungsdosen gibt es im Holzwinkel bei der Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel, bei den Apotheken, der Gemeinschaftspraxis Dr. Schweitzer & Dr. Willsch sowie Praxis U. Knüppe. In Altenmünster sind Rettungsdosen kostenlos bei der Apotheke, der Praxis Dr. Ecker und im Rathaus erhältlich. (AL, Foto: Ulrike Propach )

