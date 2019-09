19.09.2019

Dorfladen in Biberbach: Noch heuer soll der Bau starten

Im Gremium geht es auch um die Erweiterungspläne des Stahlwerks. Nun treffen sich die Bürgermeister

Von Sonja Diller

Viele Projekte stehen an in Biberbach. Deshalb informierte Bürgermeister Wolfgang Jarasch nach der Sommerpause den Gemeinderat über die laufenden Vorhaben und deren Sachstand.

Der Neubau des Dorfladens und der Begegnungsstätte in der Raiffeisenstraße standen dabei im Mittelpunkt. Die einfache Holzständerkonstruktion der Begegnungsstätte soll heuer noch errichtet werden. Die Baugenehmigung liegt vor, und die Förderzusage wird täglich im Rathaus erwartet. Beim großen Massivbau für den Dorfladen, die Tagespflege und weitere gewerbliche Räume im Obergeschoss solle „auf jeden Fall noch heuer“ der Baubeginn sein, so der Bürgermeister. Beide Gebäude werden über das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) gefördert. Um eine möglichst große Finanzspritze zu bekommen, wurden die Planungen nochmals mit dem Fördergeldgeber abgesprochen und die Anregungen eingearbeitet, erfuhren die Gemeinderäte. Bei der Begegnungsstätte wird das geplante Metalldach durch Ziegel ersetzt, die Fenster bekommen Läden, und der Eingangsbereich wird etwas verändert. Beim Dorfladen gefiel die Optik des knapp 30 Meter langen und 12 Meter breiten Baus nicht ganz. Eine Unterbrechung der langen Außenwand durch gestalterische Elemente wurde angeregt. Eine Veränderung im Innenbereich: Der Verbindungsgang im Obergeschoss wird nun in der Gebäudemitte verlaufen und nicht als Gang ohne Tageslicht entlang der Außenwand. Das hatte Sabine Duttler (UFB) bei der Vorstellung der Planung bereits bemängelt. Ein weiterer Änderungswunsch der Vertreter des ALE betrifft den Außenbereich. Die Parkflächen sollen in Pflaster oder Schotter angelegt sein, die Fahrbereiche asphaltiert. „Das ist alles machbar, und die Pläne wurden bereits entsprechend geändert“, sagte Jarasch. Im Gegenzug winkt beim Dorfladen eine 60-prozentige Förderung, für die Begegnungsstätte können es bis zu 80 Prozent werden.

Die Lech-Stahlwerke in Meitingen möchten, wie mehrfach berichtet, ihre Betriebsfläche in den Lohwald hinein erweitern und auch die Produktion an Rohstahl von 1,1 auf 1,4 Millionen Tonnen erhöhen. Gegen die entsprechenden Planungen der Gemeinde Meitingen hatte die Gemeinde Biberbach ihr Veto eingelegt. Bürgermeister Wolfgang Jarasch informierte den Gemeinderat über den Sachstand und die Berichterstattung während der Sommerpause. Die Splittung des gesamten Vorhabens in unterschiedliche Verfahren stößt Biberbach besonders auf. „Hätten wir im Mai, als Meitingen Parkflächen im Norden des Stahlwerks ausweisen ließ, gewusst, dass kurz danach ein Antrag auf Betriebserweiterung in den im Süden gelegenen, geschützten Bannwald hinein kommen würde, hätten wir wohl nicht zugestimmt“, sagte Jarasch. Nur eine Gesamtbetrachtung der Ausweisung von Parkflächen, der Betriebserweiterung und der im Landratsamt vom Betreiber beantragten Kapazitätserhöhung mache eine sinnvolle Diskussion überhaupt möglich. Auch habe die Überprüfung des vom Stahlwerk vorgelegten artenschutzrechtlichen Gutachtens ergeben, dass dieses bei Weitem nicht ausreichend sei und viele Arten darin gar nicht aufgeführt seien. Der Meitinger Bürgermeister Michael Higl habe ihn und seinen Langweider Amtskollegen Jürgen Gilg nun zu einem Gespräch eingeladen. Über das Ergebnis werde er informieren, versprach Jarasch.

Keine Probleme gibt es mit dem Neubau eines Sechsfamilienhauses mit Einliegerwohnung auf einem Grundstück an der Peter-Dörfler-Straße. Die Bauvoranfrage hatte der Bauausschuss bereits positiv beurteilt. Gegen eine große Gaube nach Süden legte allerdings der Kreisbaumeister sein Veto ein. Nun werden zwei kleinere Gauben umgesetzt.

Die Straßenentwässerung im Bereich der Kupfergasse wird mit einer Ablaufrinne aus Granitsteinen verbessert. Bei Starkregen war das Wasser in die Kellerschächte eines Anwohners gelaufen. Mit der an den Asphalt angrenzenden Rinne kann das Wasser kanalisiert in Schotterstreifen zwischen der Straße und den Grundstücken der Anwohner geleitet werden. Dort kann es versickern.

