26.09.2019

Drei Priester feiern ihr Jubiläum

In Emersacker wurden 100 Jahre Priesterjubiläum gefeiert: (von links) Ortspfarrer Joachim Seiler, Pater Ivan Cilic, Pater Mate Cilic, Regionaldekan Werner Dippel, Pfarrer Peter Twrdy und Dekan Leo Bernhard.

Insgesamt blicken die drei Geistlichen in der Pfarrkirche St. Martin in Emersacker auf 100 Jahre als Priester zurück

Von Simone Kuchenbaur

Gut gefüllt war die Pfarrkirche St. Martin Emersacker am vergangenen Sonntagabend, als drei bekannte Gesichter am Altar standen. Pater Ivan Cilic und Pater Mate Cilic waren lange Zeit Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Emersacker-Heretsried-Lauterbrunn und blicken mittlerweile auf 40 Jahre Priesterdasein zurück. Regionaldekan Werner Dippel, der aus Emersacker stammt, feierte vor 20 Jahren seine Primiz in der Heimatgemeinde.

Gemeinsam feierten die drei Jubilare mit Ortspfarrer Joachim Seiler, Pfarrer Peter Twrdy und Diakon Leo Bernhard sowie den zahlreichen Gläubigen einen – vom Kirchenchor umrahmten – Gottesdienst.

Die Predigt übernahm Regionaldekan Dippel. Er setzte den Priesterberuf in Kontrast zum Chirurgen, der Herzen öffne, zum Fitnesstrainer, der einem Kraft gebe, und zum Elektriker, der das Licht bringe.

Kurz blickte Dippel auf das Leben der beiden kroatischen Pfarrer zurück. Beide stammen aus dem heutigen Wallfahrtsort Medjugorje und wurden im Juli 1979 in Fulda zu Priestern geweiht. Die beiden seien dem Licht gefolgt, um glaubwürdige Priester zu werden, um den Menschen die Herzen zu öffnen, ihnen Licht zu bringen und Kraft zu geben. Das sei ihnen auch gelungen.

Persönlichen Dank sprach Dippel Pater Mate und Pater Ivan aus, die ihn selbst auf seinem Weg zum Priester begleitet und bestens unterstützt hätten und von denen er viel gelernt habe. „Danke, dass ihr Priester geworden seid, die Menschen begleitet habt, für sie Licht- und Kraftquelle gewesen seid und ihnen die Herzen geöffnet habt“, schloss Dippel die Predigt.

Manchmal brauche man viele Worte, sage aber nur wenig. Und manchmal brauche es jedoch nur zwei Worte, um alles zu sagen. Das sei an diesem Abend: „Vergelts Gott!“, sprach Pater Mate Cilic.

