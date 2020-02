vor 20 Min.

Ein Fax bringt einen Vermieter aus Diedorf vor Gericht

Ein Mann schickt private Details seiner Mieterin an das Büro ihres Chefs. Die Frau und ihr Mann erstatteten Anzeige.

Von Sören Becker

Private Angelegenheiten gehen den Chef nichts an. Dennoch verschickte ein Diedorfer Vermieter vertrauliche Unterlagen an den Chef seiner Mieterin. Deshalb musste er sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten.

Von Einsicht war allerdings keine Spur. Der Angeklagte stellte Dutzende Nachfragen, die er auf einem Laptop notiert hatte. Außerdem wurde er von Richterin Kerstin Meurer mehrmals wegen Zwischenrufen gerügt. Der Student muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz vor Gericht verantworten.

Es entwickelte sich ein längerer Streit

Neben seinem Studium vermietet er auch einige Wohnungen. 2014 forderte er von einer 65-jährigen Mieterin eine Nebenkostennachzahlung, die diese nicht zahlen wollte. Es entwickelte sich ein längerer Streit. Im November 2018 schickte er ein Fax mit Details des Streits ins Büro des Arbeitgebers der Mieterin. In besagtem Fax fanden sich Verweise auf die zivilrechtliche Auseinandersetzung und eine Erwähnung eines Hausverbots, das der Angeklagte dem Mann der Mieterin erteilt hatte. Die Eheleute zeigten ihn an.

Laut dem Plädoyer von Staatsanwältin Franziska Deisenhofer handelte es sich bei dem Fax um eine Weitergabe von nicht öffentlichen, personenbezogenen Daten, mit der Absicht, das Ansehen des Opfers und ihres Mannes zu schädigen. Damit verstoße das Fax gegen das Datenschutzgesetz. Der Verteidiger betonte, dass das Fax nicht an den Arbeitgeber adressiert gewesen sei. Auch eine Schädigungsabsicht sei nicht zu erkennen gewesen. „Die Faxnummer hatten wir 2016 schon für Korrespondenz genutzt“, erklärte der Angeklagte seine Entscheidung. Außerdem sei er davon ausgegangen, dass das Fax ungelesen in das Fach seiner Mieterin gelegt werde, da es an die 65-Jährige adressiert gewesen sei.

Der Vorgesetzte der Mieterin wurde ebenfalls vernommen

Ebenfalls vernommen wurde der Vorgesetzte der Mieterin. Er gab zu Protokoll, dass er nicht das erste Mal in die Streitigkeit verwickelt worden sei. Er habe bereits zweimal Schreiben vom Angeklagten in der Mietsache erhalten. „Die Privatangelegenheiten meiner Angestellten gehen mich nichts an“, betonte er. Darüber habe er sich auch schon im Büro aufgeregt.

Dieser Meinung war auch das Gericht. Die Daten seien ohne Berechtigung weitergegeben worden, ohne dass der Angeklagte eine vertrauliche Behandlung des Faxes habe annehmen können. Erschwerend komme hinzu, dass er sich weder reuig noch geständig gezeigt habe. Er wurde für schuldig befunden und, trotz seiner Nachfragen, zu 1800 Euro Geldstrafe verurteilt. (90 Tagessätze à 20 Euro)

Themen folgen