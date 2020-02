vor 20 Min.

Ein Hotel für Insekten und ein Treffpunkt für den Nachwuchs

Gartenbauverein Nordendorf lockt viele neue Mitglieder an

Über ein erfolgreiches Jahr berichtete Bärbel Anwald in der Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins Nordendorf. Nicht nur die rege Teilnahme an den, vom Verein angebotenen Aktionen, sondern auch die vielen helfenden Hände, die es ermöglicht hatten, diese so auszuführen, stellte sie dabei heraus. Auch dieses Jahr wird es wieder attraktive Kurse, Ausflüge und Bastelaktionen für Jung und Alt geben. Zusätzlich steht heuer ein besonderes Projekt bei den Gartlern auf dem Plan. So soll 2020 das Projekt „Blumenwiese“ umgesetzt und demnächst mit dem Einsäen und Anlegen der dafür vorgesehenen Fläche begonnen werden. Diese soll so gestaltet werden, dass sie unter anderem auch für Aktionen der Kindergruppe Junges Gemüse genützt werden kann. Daneben wird die Kindergruppe ein Insektenhotel basteln, das auf dieser Fläche aufgestellt wird. Ein besonders erfreulicher Punkt ist der deutliche Zuwachs neuer Mitglieder, auch junger Familien, im Verein. Die Vorsitzende konnte sich auch diesmal bei langjährigen Mitgliedern für ihre Vereinstreue bedanken. So wurden Karin Gulden und Inge Schlegel für 40 Jahre und Gabriele Härpfer, Liselotte Schmidt und Theresia Schmidt-Knorr für 30 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel geehrt. (AL)

