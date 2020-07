vor 17 Min.

Ein Zuschuss für die Schüler

Gersthofen subventioniert das Ferienticket

Ferienzeit ist Erlebniszeit – und das geht mit einem ÖPNV-Ticket des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) noch unkomplizierter und flexibler. Die Stadt Gersthofen bezuschusst das Ferienticket ebenfalls, genauso wie das Mobil-Abo seit September 2019. Regulär kostet das Ferienticket 39,50 Euro, nach Abzug des städtischen Zuschusses lediglich 25 Euro.

Schüler aus Gersthofen können das Ferienticket ab Dienstag, 21. Juli, an allen Ticketautomaten und Vorverkaufstellen des AVV oder direkt im Bürgerservicezentrum im Rathaus erwerben.

Um den Zuschuss von 14,50 Euro zu erhalten, ist folgendes zu beachten: Das regulär gekaufte Ticket muss bis zum 30. September mit dem entsprechend ausgefüllten Formular vorgezeigt werden, welches ab 21. Juli unter www.gersthofen.de zur Verfügung steht. Der Differenzbetrag von 14,50 Euro wird dann überwiesen.

Durch Vorlage des Ausweises ist ein Kauf des Tickets zum Preis von 25 Euro direkt im Bürgerservicezentrum zu den üblichen Rathausöffnungszeiten möglich. Bei weiteren Fragen können sich Bürger telefonisch an die 0821/2491-0 oder per E-Mail an die info@gersthofen.de wenden. (AL)

