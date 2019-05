vor 35 Min.

Eine Stauden-Tour für Mutter Natur

Die Kulturfreunde Westliche Wälder sammeln Müll in den Stauden. So mancher kuriose Fund taucht dabei auf.

Von Siegfried P. Rupprecht

Viele Menschen scheinen Abfalleimer und Wertstoffhöfe bewusst zu ignorieren, stellten Mitglieder des Rommelsrieder Vereins Kulturfreunde Westliche Wälder bedauernd fest. Sie führten eine Müllsammelaktion in den Stauden durch. „Leider“ sei die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen, sagte Vereinsvorsitzender Christian Böck. An der Müllsammlung nahmen 24 Vereinsmitglieder teil. Startpunkt war der alte Sportplatz in Langenneufnach an der Krumbacher Straße. Dort veranstaltet der Verein vom 14. bis 16. Juni wieder sein Funky Forest Festival und bringt mit insgesamt acht Bands im übertragenen Sinn den Wald zum Klingen.

Die Flurreiniger zogen in vier Gruppen los. Sie deckten so einen Umkreis von rund acht Kilometern um das Festivalgelände ab. Auf den ersten Blick Natur pur: rauschender Wald, idyllische Lichtungen, liebliche Talsenken, ein mäandernder Bach. Doch die Harmonie trog. Beim gesenkten Blick auf den Boden wurde rasch das Ausmaß der Vermüllung sichtbar. Zwar keine Müllhalden, aber doch genügend menschliche Hinterlassenschaften, die die Teilnehmer nur mit Handschuhen und Greifstangen einsammeln wollten.

Zwei BHs, eine Patronenhülse, ein Badeanzug

Dabei sei Abfall wie Papiertaschentücher und Zigarettenschachteln nicht wirklich das große Problem gewesen, meinte Böck. Unverständnis riefen vielmehr weggeworfene Gegenstände oder wilde Entsorgungen wie ein alter Grill, Autoreifen, Bälle, Pfandflaschen, Eimer, Kanister, ausrangiertes Kinderspielzeug, Plastikartikel und diverse Eisenteile hervor. „Zu den kuriosesten Funden gehörten zwei BHs, eine Patronenhülse, ein Badeanzug und ein Zahnpasta-Set“, erzählte der Vereinschef. Da verspüre man schon mal Ärger auf jene Leute, die diese Sachen achtlos wegwerfen.

Verständnis bringe er für solche Handlungsweisen nicht auf, gestand er. Ob Gedankenlosigkeit, Desinteresse oder Absicht – alle diese Gründe seien aus seiner Sicht nicht akzeptabel. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls übernahmen die Vereinsmitglieder übrigens selbst.

Ein kleiner Beitrag zur Verbesserung der Welt

Ihre Flurreinigung nannten sie lächelnd eine „Tour für Mutter Natur“. „Wir werden uns auch in Zukunft für einen guten Zweck engagieren und damit einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Welt leisten“, versprach Christian Böck. Zugleich hoffe er auf die Motivation zur gesteigerten Teilnahme seiner Mitmenschen, um die Westlichen Wälder künftig noch mehr von Müll und Unrat zu befreien.

