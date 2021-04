Eine neue Betreiberin übernimmt den Dorfladen Lützelburg

Plus Vor zwei Jahren wurde nach langen Vorbereitungen der Dorfladen in Lützelburg eröffnet. Doch bald gibt es einen neuen Betreiber. Der bisherige Pächter ist frustriert.

Die Dorfladen-Lützelburg-Unternehmensgesellschaft (UG) hatte, nachdem die Metzgerei Pest im Jahr 2016 als letztes Geschäft im Ort dicht gemacht hatte, drei Jahre gekämpft, geplant und entwickelt, bis eröffnet werden konnte. Jürgen Wiedenmann, der den Laden zwei Jahre lang selbstständig geführt hat, hört nun zum 30. April auf. Dann übernehme die Unternehmensgesellschaft das Geschäft und führe ihn ab 5. Mai in Eigenregie, erklärt deren ehrenamtlicher Geschäftsführer Bernhard Christi auf Anfrage unserer Redaktion.

Jürgen Wiedenmann wiederum erklärt, er habe resigniert: "Ich habe den Laden alleine aufgebaut, sehr viel Geld investiert und zwei Jahre lang keinen Gewinn gemacht." Er vermutet: "Man wollte nicht, dass ich das Geschäft privatwirtschaftlich führe, weil es doch ein Projekt des ganzen Dorfes sein soll." Er habe den Laden gerne geführt und vor allem auch zu den älteren Menschen und Kindern guten Kontakt gehabt. "Nun will ich aber nicht weiterhin privates Geld in das Projekt reinschieben."

Der Dorfladen gehört ein wenig dem ganzen Dorf. Insgesamt 120 stille Gesellschafter der UG hatten Anteile gezeichnet, denn die Erstausstattung im Jahr 2019 kostete rund 75.000 Euro. Die Familie Lang hatte die Räume mit einer Ladenfläche von 140 Quadratmetern eigens gebaut. "Wir danken Jürgen Wiedenmann ausdrücklich für sein Engagement, mit dem er diesen weit über Lützelburg hinaus bekannt gewordenen Dorfladen aufgebaut hat, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so Geschäftsführer Christi weiter.

Im Mai soll der Dorfladen in Lützelburg neu eröffnen

Bis zur Neueröffnung durch die Dorfladen-Lützelburg-Unternehmensgesellschaft in diesem Mai muss noch Geld beschafft und Personal eingestellt werden. "Zur Übernahme brauchen wir jetzt als Anschub wohl wieder 75.000 Euro", sagt Christi. Schließlich müssten die Erstausstattung an Waren und auch die ersten Monatsgehälter der Mitarbeiter bezahlt werden. Rund 55.000 Euro hat das Organisationsteam bereits gesammelt - vorwiegend über private Darlehen der Gesellschafter.

Und auch am neuen Sortiment wird noch gefeilt. UG-Geschäftsführer Christi hat zwei Gesellschafter an seiner Seite, welche ihn unterstützen. "Da ich selbst berufstätig bin, kann ich nicht die ganze Organisationsarbeit leisten." Christi ist nun für das Personal zuständig. "Wir haben derzeit die Bewerbungsgespräche für die Mitarbeiter - immerhin müssen circa 100 Stunden im Monat abgedeckt werden." Wie viele Mitarbeiter es am Ende sein werden, hänge davon ab, wie viele der Bewerber Teilzeit und wie viele Vollzeit arbeiten möchten. Gesellschafter Heiko Pohl wiederum baut die Kontakte mit den Lieferanten auf und bestellt das Sortiment. Um die Finanzen und die Buchhaltung kümmert sich schließlich Karl Hörmann.

Ehrenamtliche Kräfte werden für den Dorfladen Lützelburg gesucht

Gesucht werden jetzt noch ehrenamtliche Kräfte, die beispielsweise Waren in die Regale einräumen, sonntags Backwaren verkaufen, die Räume reinigen und den Auftritt des Ladens in den sozialen Medien pflegen.

Ursprünglich wollte die UG das Geschäft selbst betreiben. "Als Jürgen Wiedenmann sagte, dass er dies als selbstständiger Betreiber übernehmen wollte, haben wir die Verkaufsräume an ihn vermietet", so Christi. Wiedenmann stand zuvor schon als stellvertretender Sprecher des ursprünglichen Arbeitskreises Dorfladen mitten im Geschehen. Dieser Arbeitskreis war bei den Vorbereitungsarbeiten für den Laden schnell mit im Boot, ebenso wie der Unternehmensberater Wolfgang Groll von NewWay Dynamic & Nahversorgungskonzepte. Unterstützung und Förderung kam von der Gemeinde Gablingen sowie dem Regionalentwicklungsverein ReALWest, über den Fördermittel aus dem europäischen LEADER-Projekt flossen. Gegründet wurde schließlich die Dorfladen-UG, die heute Christi zufolge 120 stille Gesellschafter hat.

So geht's nun weiter: "Wir wollen das Sortiment etwas umstellen und die Öffnungszeiten ändern." So soll statt bisher um 8 Uhr bereits um 7 Uhr aufgesperrt werden, "damit Berufstätige auf dem Weg zur Arbeit noch Butterbrezen oder Brotzeiten mitnehmen können", so Christi. "Dafür werden wir am Mittwochnachmittag schließen, wie das früher in vielen Dörfern üblich war." Auch am Sonntag sollen zwischen 8 und 11 Uhr Backwaren verkauft werden. Unter der Woche schließt der Laden um 18 Uhr die Pforten.

