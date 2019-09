vor 53 Min.

Einmal lernen, wie ein Pferd lernt

In Ötz gibt es Tipps für den Alltag

Ein Seminar einmal von der Sichtweise des Pferdes aus gesehen findet beim Reitverein Thierhaupten auf der Anlage der Familie Meir, Thierhauptener Straße 6, statt. Immer wieder gibt es Herausforderungen beim ruhigen Stehen am Putzplatz, beim Verladen oder neue Dressurlektionen. Wie kann der Reiter das Erlernen für das Pferd so einfach und verständlich wie möglich gestalten? Welche natürlichen Veranlagungen und Bedürfnisse kann man sich dabei zunutze machen? Welche Lerntypen gibt es? Verhaltenswissenschaftlerin Vivian Gabor erläutert den Teilnehmern praxisnah, wie das Lernverhalten des Pferdes funktioniert. Nach einer theoretischen Einführung zeigt sie sowohl in der Bodenarbeit als auch unter dem Sattel, wie dieses Verhalten praktisch genutzt und gesteuert werden kann. Dabei geht sie auch auf häufige Missverständnisse ein und erklärt, wie der Reiter diese mit einfachen Änderungen seines Verhaltens auflösen kann.

Das Seminar findet am Donnerstag, 31. Oktober, von 18 bis etwa 21 Uhr statt. Die Teilnahme kostet je nach Mitgliedschaft 20 oder 30 Euro. Kinder bis 12 Jahre und persönliche Mitglieder bis 18 Jahre sind kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an hildegard-steiner@t-online.de, Handy 0177/2130370.

