vor 20 Min.

Er ist ein Brückenbauer zwischen Mensch und Gott

Dominik Loy aus der Filiale Mödishofen der Ustersbacher Pfarrei St. Fridolin erhält im Augsburger Dom die Priesterweihe. Ab September tritt er eine Kaplanstelle in Kempten an.

Dominik Loy aus Mödishofen wird am Sonntag, 30. Juni, zum Priester geweiht. Laien und Kleriker müssen zusammenwirken.

Von Siegfried P. Rupprecht

Eine Berufung kommt nicht aus dem Nichts, meint Dominik Loy. Der Diakon aus dem Ustersbacher Ortsteil Mödishofen wird am Sonntag, 30. Juni, im Hohen Dom zu Augsburg zum Priester geweiht. Die Bestimmung wachse vielmehr in einer Gemeinschaft von Menschen, betont er. Bei ihm habe die Hinwendung zum Glauben in der Pubertät eingesetzt.

Zunächst habe er sich mit Glaube und Kirche nur auf intellektueller Basis auseinandergesetzt. Doch schon damals habe er alles infrage gestellt und Antworten gesucht. „Die haben mir zwei Priester gegeben“, erzählt der 30-Jährige. Doch nicht mit allen Erwiderungen sei er zunächst zufrieden gewesen.

Zunächst wollte Loy Fachinformatiker werden

Mit Ende der Realschulzeit hatte sich die Richtung allerdings gefestigt. Zunächst begann Loy eine Ausbildung zum Fachinformatiker, richtete aber schon seinen Blick auf ein Theologiestudium. Loy machte auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur und studierte in Augsburg und München Theologie und Philosophie. Anschließend durchlief er das zweijährige Diakonatspraktikum in der Augsburger Pfarrei St. Ulrich und Afra. Im Mai 2018 wurde er von Bischof Konrad Zdarsa zum Diakon geweiht. Wie haben die Eltern reagiert? „Sie waren in erster Linie baff, aber sie haben den von mir eingeschlagenen Weg mitgetragen, mich tatkräftig unterstützt.“ Heute seien sie stolz auf ihn.

Mit der Weihe sei für ihn ein langer Weg in ein erstes Ziel gemündet, so der junge Mann: „Nämlich mein Leben Christus zu schenken und mich ganz von ihm und seiner Kirche in den Dienst nehmen zu lassen.“ Das Praktikum habe ihm das Leben ganz nah an den Menschen beschert. Und wie in jeder Berufung habe es da auch Zweifel gegeben: „Kann ich beispielsweise die in mich gesetzten Hoffnungen erfüllen?“ habe er sich gefragt.

Kummer, Not oder Todesfälle sind ständige Begleiter

Doch gerade das Miteinander mit den Menschen vor Ort prägte ihn. Dabei erlebe man als Mittler zwischen Mensch und Gott schwierige Lebensphasen wie Kummer, Not oder Todesfälle, aber auch schöne Ereignisse, blickt der Diakon zurück. Er verstehe sich dann als eine Art Brückenbauer. In dieser Zeit war ihm Teresa von Ávila Vorbild und geistliche Freundin geworden. Die Heilige leite zu einer tiefen Gottesbeziehung, zu Demut und richte den Blick auf die Menschen und die praktischen Dinge des Lebens.

Bleibt da noch Zeit für Hobbys? „Ich liebe Bücher und kann mich von ihnen nur ganz, ganz schwer trennen.“ Das Gleiche gilt bei ihm für Schallplatten, noch in alter Vinylausfertigung. Dabei hört er fast ausschließlich klassische Musik. „Ich habe mein Herz an Mozart verloren“, gesteht Dominik Loy lächelnd.

Zu seinen Stärken gehöre, dass er sich leicht in schwierige Inhalte einarbeiten und sie reflektieren könne. Seine Schwäche? „Ich kann kaum an einer Schokolade vorbeigehen.“ Zugleich gibt er zu, keine Sportskanone zu sein. Sehr ernst wirkt Dominik Loy bei den Themen Glaubwürdigkeitskrise in der Kirche und sexuelle Missbrauchsskandale. Hier sei ein immenses Herausforderungspotenzial. Gleichzeitig seien die gegenwärtige Krise und Reformforderungen so etwas wie eine Reinigung. Um die Kirche neu zu gestalten sowie den Glauben zu bewahren und zu stärken, müsse die Kirche die Menschen mit ins Boot holen. Hier seien Laien und Kleriker gemeinsam gefragt.

Jesus habe bewusst Männer als Apostel berufen

Loy steht hinter dem Nein der katholischen Kirche zur Priesterweihe für Frauen und zitiert Papst Johannes Paul II. Er habe gesagt, Jesus habe bewusst Männer als Apostel berufen. Der Ausschluss von Frauen vom Priesteramt stehe also in Übereinstimmung mit Gottes Plan für seine Kirche. „Für mich heißt das, nichts zu tun, was Christus selbst nicht gewollt habe.“ Eine klare Ansicht vertritt er auch zum Zölibat. Es müsse ein geistliches Anliegen sein, nur mit Christus zu leben, bekräftigt Loy.

Die Zukunft in 20, 30 Jahren? „Da hat meiner Meinung nach der gesellschaftliche Zusammenhalt stark abgenommen“, fürchtet er. „Dadurch gewinnt die Kirche verstärkt Ansehen als ein Ort der Gemeinschaft, Solidarität und Menschlichkeit.“

Und die nahe Zukunft? Da tritt Dominik Loy ab September in der Stadtpfarrkirche und Basilika St. Lorenz in Kempten eine Kaplanstelle an. Dort sammelt er Erfahrungen und unterstützt den Pfarrer. Dabei freut er sich auch auf die anstehende Jugendarbeit und den Unterricht in Grund- und Realschule.

Davor, am Sonntag, 7. Juli, feiert er aber in Ustersbach seine Primiz. Die letzte war dort übrigens 1966.

Themen Folgen