vor 35 Min.

Erste Schritte für den Bienenpark

In Ottmarshausen entsteht am Weldenbahnweg ein „Bienenpark“. Spezielle Pflanzen werden den nützlichen Insekten reichlich Nahrung bieten.

Der Bau am Weldenbahnradweg in Neusäß soll zur Nachahmung einladen

Die Stadt Neusäß zeigt ein Herz für die Bienen. Gegenüber dem Wasserspielplatz in Ottmarshausen direkt am Weldenbahnweg entsteht derzeit der sogenannte „Bienenpark“ für Zielgruppen jeden Alters ab dem Kindergartenalter. Inzwischen sind die ersten Schritte des Baus zu sehen.

Bereits aufgebaut wurden die Hochbeete aus Granit, die in Kürze eine beispielhafte Bepflanzung erhalten, die zur Nachahmung anregen soll. So sind dort einheimische, bunt gemischte Pflanzen angedacht, die lange und nacheinander blühen. Neben den Hochbeeten wird es unter anderem auch ein großflächiges Blumen-, Feucht- und Fettwiesenareal geben.

Da die Zimmererarbeiten bereits vergeben wurden und aktuell die Werkstattpläne erstellt werden, erfolgen so als nächste Schritte dann diese Handwerker-Ausführungen vor Ort. Mit der Fertigstellung des Gesamtprojektes wird – nach aktueller Lage – etwa zu Beginn der Sommerferien gerechnet.

Beim neuen Bienenpark in Neusäß handelt es sich um eine Umweltbildungseinrichtung mit dem Ziel, durch verschiedene Angebote Kompetenzen und Werte für einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern, so die Stadt in einer Mitteilung. (AZ)

