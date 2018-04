vor 32 Min.

Fast 38000 Stunden im Einsatz

Rotes Kreuz in Meitingen liefert bei seiner Jahreshauptversammlung beeindruckende Zahlen

Jede Menge beeindruckende Zahlen präsentierten die Referenten bei der Jahreshauptversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Meitingen. 14711 Stunden hat die Bereitschaft im vergangenen Jahr geleistet. Neben Verwaltungstätigkeiten, die mit 4830 Stunden zu Buche schlugen, wurden 4152 Stunden von Ehrenamtlichen im Rettungsdienst abgeleistet. Der Sanitätsdienst (1397 Stunden), SEG-Betreuung und -Verpflegung (1100 Stunden), die Behindertenarbeit (935 Stunden) folgten vor der Mittelbeschaffung, der Aus- und Fortbildung, dem Blutspendedienst, der Motorradstreife, dem Themenbereich Technik und Sicherheit sowie der Einsatzleitung.

Dass all die Aufgaben nicht möglich wären ohne eine aktive Mannschaft und viele Gönner und Spender, wusste nicht nur Referent und Bereitschaftsleiter Andreas Storr. Grund genug, den Mitgliedern, den Ehrenamtlichen, Spendern, Gönnern und all jenen zu danken, die nicht namentlich erwähnt werden konnten. Zahlenmäßig lässt sich die Gruppe im Übrigen durchaus fassen: 147 Mitglieder zählt die BRK Bereitschaft Meitingen. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei 46 Jahren. Der Einsatzbereich der BRK Bereitschaft Meitingen reicht vom nördlichsten Punkt des Landkreises, von Allmannshofen, bis nach Gablingen im Süden. Im Osten reicht der Einsatzbereich bis zum Thierhauptener Ortsteil Neukirchen, im Westen bis nach Affaltern, einem Ortsteil von Biberbach.

Auch den Nachwuchs präsentierte Jakob Kuffer, der stellvertretende Jugendleiter, mit Zahlen: Insgesamt 83 Mitglieder zählt das Jugendrotkreuz, davon neun örtliche Leitungskräfte. Auf insgesamt 5290 Stunden brachte es der Nachwuchs. 4285 Stunden entfielen auf gemeinsame Aktivitäten, 450 Stunden auf Gruppenstunden, 380 Stunden auf Schulsanitätsdienst, 125 Stunden auf die Notfalldarstellung und 50 Stunden auf die Schularbeit.

Stolz präsentierte auch Roland Stetter, Technischer Leiter der Wasserwacht das, was im vergangenen Jahr bei der Wasserwacht Meitingen alles los war. Insgesamt 273 Mitglieder zählt die Wasserwacht Meitingen, 87 Mitglieder unter 16 Jahren und 186, die älter sind als 16. Der Mammutteil (203) ist aktiv. Summa Summarum kam die Wasserwacht Meitingen auf 17673 Stunden im Jahr 2017. Fahrten, Fortbildungen, Trainings und das Ferienprogramm bildeten mit 6395 Stunden den größten Part. Sage und schreibe 52 Teilnehmer nahmen im vergangenen Jahr beim Ferienprogramm der Wasserwacht teil.

Übungsabende fielen mit 3882 Stunden ins Gewicht. 1450 Stunden leistete die Wasserwacht an Arbeitsdiensten, 1323 Stunden investieren sie, um Mittel zu beschaffen. Zu sehen waren sie dabei auf dem Weihnachtsmarkt, beim Straßenfest und beim Sammeln von Altpapier. 86 Kräfte engagierten sich beim Wachdienst im Sunsplash, 102 beim Wachdienst am Badeweiher. 209 Stunden investierte die Wasserwacht in Kinder-Schwimmkurse. (brast)