24.08.2018

Feldgeschworene im Dienst der Gemeinde

Armin Hanel und Helmut Miller erhalten Urkunden für 25 Jahre im Ehrenamt

25 Jahre lang haben Armin Hanel und Helmut Miller ehrenamtlich als Feldgeschworene gearbeitet. Jetzt wurden sie vom Landkreis Augsburg für ihr Engagement ausgezeichnet. Im Landkreis Augsburg sind rund 150 Feldgeschworene tätig. Laut Gesetz üben dieses Amt mindestens vier und maximal sieben Männer oder auch Frauen pro Gemeinde aus. Das Amt des Feldgeschworenen ist das älteste kommunale Ehrenamt. „Es gerät in der heutigen Zeit oftmals in Vergessenheit“, so Landrat Martin Sailer. Die jährliche Ehrung verdienter langjähriger Feldgeschworener würdige das Ehrenamt entsprechend. Die Feldgeschworenen seien besondere Vertrauenspersonen innerhalb einer Gemeinde, betonte Landrat Sailer. Gemeinsam mit Klaus Kaifer, dem Zweiten Bürgermeister der Gemeinde Altenmünster, sowie dem Leiter des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Karlhans Feyrer, verlieh der Landrat Armin Hanel und Helmut Miller eine Urkunde für ihr verdienstvolles Wirken als Feldgeschworene. „Die Feldgeschworenen sind wichtige Partner des Vermessungsamtes. Sie bewahren das Siebenergeheimnis; außerdem braucht man für dieses Ehrenamt ein gutes Urteilsvermögen und technisches Können“, erklärte Karlhans Feyrer. Feldgeschworene werden auch „Siebener“ genannt. Sie wirken bei der Kennzeichnung von Grundstücken mit oder wechseln auch beschädigte Grenzzeichen aus. (AL)

Themen Folgen