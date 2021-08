Schule in Fischach erhält fest installierte Luftreinigungsanlagen

Plus Der Marktgemeinderat erteilt mobilen Luftfiltern eine klare Absage. Die Argumentation deckt sich mit der Einschätzung des Stadtrats in Stadtbergen.

Während sich noch viele Bürgermeister und Gemeinderäte beschäftigen, ob sie wegen der Corona-Pandemie für ihre Schulen mobile Luftfilter anschaffen, hat die Marktgemeinde Fischach Nägel mit Köpfen gemacht. Einstimmig votierten die Kommunalpolitikerinnen und -politiker in ihrer jüngsten Sitzung dafür, vom Kauf mobiler Luftreinigungsgeräte abzusehen. Stattdessen entschieden sie, dezentral feste Anlagen für die Klassenzimmer der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach zu beschaffen.