Schulranzen aus Fischach für ungarische Kinder

Gabor Braun aus Fischach unterstützt Hilfsbedürftige in seinem Heimatland Ungarn. Diesmal erreichen ihn besonders viele Spenden.

Seit einigen Jahren organisiert Gabor Braun aus Fischach Spenden für Familien in Not in Ungarn. Diesmal hat er sein Fahrzeug bis zum Anschlag vollgepackt. Wieder sei es gelungen, vor allem unzählige wichtige Bedarfsgegenstände für Kinder zu sammeln, freut sich Braun. Sein privater Hilfstransport hat Dombóvár zum Ziel. Von dort stammt Gabor Braun.

Zahlreiche Familien in Ungarn sind hilfsbedürftig

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der meisten Ungarndeutschen sind noch viele Angehörige dieser Bevölkerungsgruppe dort ansässig. Die Kleinstadt mit rund 20.000 Einwohnern ist mittlerweile modern geprägt, dennoch gebe es zahlreiche Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Für diese Menschen organisiert Gabor Braun seine Hilfstransporte. Als kleiner Dank dafür, dass es ihm und seiner Familie gut gehe. Es sei immer wieder etwas Besonderes, in leuchtende Kinderaugen zu blicken, verdeutlicht er.

25 Schulranzen mit komplettem Schulbedarf aus Fischach

Ihr Augenmerk richtete die Familie Braun diesmal vor allem auf Schulkinder. Mit ihrem umfangreichen Netzwerk an helfenden deutschen Familien in den Stauden packten sie mit viel Engagement 25 Schulranzen mit komplettem Schulbedarf. Hinzu kamen unter anderem Plüschtiere, Spiele und Kleidung. "Damit bereiten die Spender den Kindern und Eltern in Ungarn eine große Freude", sagt Braun.

Diesmal seien so viele Spenden wie noch nie zusammengekommen, resümiert er stolz. Er verbindet das mit der Corona-Pandemie. "Die Menschen sind für Hilfe sensibilisiert worden", glaubt er. (rusi)

