Frei laufender Hund attackiert und beißt Radler in Biburg

Ein freilaufender Hund hat einen Radfahrer in Biburg verletzt.

Verletzt wurde ein Radfahrer, nachdem ihn ein frei laufender Hund in Biburg attackiert hatte. Anschließend gab es Streit mit der Besitzerin des Tiers.

Ein frei laufender Hund hat in Biburg einen Radfahrer angesprungen und gebissen. Der 43-jährige Radler war nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 15 Uhr von der Ulmer Straße in den Griesberg abgebogen und wurde auf Höhe einer Pferdekoppel von dem Hund attackiert.

Der Mann erlitt Bissverletzungen an der rechten Gesäßhälfte und am Unterschenkel, die ambulant im Krankenhaus Wertingen versorgt wurden. Als der Radfahrer nach dem Biss reflexartig den Hund abwehren wollte, kam es zudem zu Handgreiflichkeiten mit der Besitzerin des Tieres.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (gol)

