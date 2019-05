vor 27 Min.

Für Beratung jetzt nach Augsburg

LEW hat Energiepunkte in der Gersthofer Bahnhofstraße geschlossen

Knapp viereinhalb Jahre lang konnten sich die Kunden in allen Bereichen der Energienutzung hier beraten lassen. Nun hat der LEW-Energiepunkt in der Gersthofer Bahnhofstraße geschlossen.

„Angesichts des wachsenden Beratungsbedarfs aufgrund unseres erweiterten Portfolios, zum Beispiel Photovoltaik oder Batteriespeicher, wollen wir uns ausreichend Zeit für unsere Kunden nehmen können“, erklärt Pressereferentin Luisa Rauenbusch auf Anfrage unserer Zeitung. „Deshalb stärken wir an ausgewählten Standorten, zum Beispiel am Königsplatz in Augsburg, gezielt die Präsenz der Mitarbeiter.“ Durch die Fokussierung auf ausgewählte Standorte könnten Öffnungszeiten ausgeweitet und das Beratungsangebot deutlich ausgebaut werden.

Für die Kunden in Gersthofen und der Umgebung habe dies darüber hinaus keine Auswirkungen: „Wir werden dort weiterhin aktiv bleiben und unsere Produkte anbieten.“ Die Kundenbetreuer beantworten Fragen und klären Anliegen telefonisch, online und in den anderen Energieläden und -punkten in der Region.

So werde in der LEW Energiewelt am Königsplatz in Augsburg ein umfassender Service geboten. Besucher können dort die Energieversorgung der Region und die Angebote digital und interaktiv erleben. Geöffnet ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 17 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Samstag nach Vereinbarung. Zum Beispiel findet am kommenden Samstag, den 11. Mai, von 10 bis 12 Uhr, dort eine Infoveranstaltung zum Thema Photovoltaik statt. Auch dort können den Mitarbeitern alle Fragen rund ums Thema Energie gestellt werden.

In Gersthofen handelte es sich um einen Energiepunkt, also einen Standort mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Bisher war dort laut Pressereferentin eine Mitarbeiterin tätig, die nun das Team am Königsplatz verstärkt. (lig)

Themen Folgen