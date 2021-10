Gablingen

vor 16 Min.

Workshop für Jugendliche: Hier sorgt Graffiti für bunte Tupfer am Badesee

Gemeinsam mit der Jugendpflege von Gablingen haben Jugendliche die neuen Umkleidekabinen am Badesee farblich verschönert. Viele hatten sich zum ersten Mal an Graffiti versucht.

Von Laura Gastl

Angesichts der herbstlichen Temperaturen und der sich verfärbenden Blätter scheint die diesjährige Badesaison eigentlich beendet. Nichtsdestotrotz hat am vergangenen Samstag eine Beachparty am Gablinger Badesee stattgefunden - zumindest bildlich, denn 16 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren besprühten die kahlen, grauen Wände zweier Umkleidekabinen mit buntem Graffiti. Palmen, Strand und Meer verzieren von nun an eine der beiden Kabinen, während sich die andere Kabine in eine Unterwasserwelt mit U-Boot und Figuren aus der Serie "SpongeBob Schwammkopf" verwandelt hat.

