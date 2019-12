vor 38 Min.

Gemeinsame Aufgaben

Landrat trifft neuen Leiter des Paul-Klee-Gymnasiums Gersthofen

Nachdem zum Ende des vergangenen Schuljahres wie berichtet Peter Krauß als langjähriger Schulleiter des Paul-Klee-Gymnasiums in den Ruhestand getreten war, hat der 45-jährige Diedorfer Christian Engel seine Nachfolge an der Landkreisschule übernommen.

Nach seinem Lehramtsstudium von 1994 bis 2000 an der Ludwig-Maximilians-Universität München, arbeitete Engel an verschiedenen Schulen in Augsburg als Lehrer für Latein und Deutsch, bevor er fünf Jahre ins Kultusministerium nach München wechselte. Danach war Christian Engel sieben Jahre als Lehrer am Staatlichen Gymnasium Friedberg sowie eineinhalb Jahre als stellvertretender Schulleiter am Rudolf-Diesel-Gymnasium in Augsburg-Hochzoll tätig.

„Mit dem Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums müssen wir gemeinsam eine große Aufgabe stemmen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen alles Gute für Ihren neuen Aufgabenbereich“, sagte Landrat Martin Sailer beim Besuch des neuen Schulleiters und überreichte ihm das Kochbuch „Augsburger Land und Küche“ als Willkommensgeschenk. (AL)

Themen folgen