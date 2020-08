vor 47 Min.

Generationswechsel: Musikverein Ellgau hat neuen Vorsitzenden

Cornelius Bader steht jetzt an der Spitze des Vereins. Sein Vorgänger Georg Zwerger blickt auf seine Amtszeit zurück.

Beim Musikverein Ellgau gibt es in der Führung einen Generationswechsel. Bei der Jahresversammlung wurde Cornelius Bader zum Ersten, Christine Schmid zur Zweiten und Reinhard Götzfried zum Dritten Vorsitzenden gewählt. Nicht mehr zur Wahl stellten sich der bisherige Erste Vorsitzende Georg Zwerger, Zweiter Vorsitzender Thomas Wenninger sowie Dritter Vorsitzender Hans Ender.

Georg Zwerger, der von 1985 bis 1995 sowie von 2011 bis 2020 Erster Vorsitzender war, bedankte sich beim Dirigenten Manfred Braun und dem scheidenden Vorstand für die gute Zusammenarbeit und ließ die letzten neun Jahre seiner Amtszeit nochmals Revue passieren. Eine große Aufgabe war in dieser Zeit der Bau des Vereinszentrums, das 2014 eingeweiht werden konnte. Außerdem wurde zusammen mit den Musikvereinen aus Thierhaupten und Meitingen die Lechtal-Serenade ins Leben gerufen.Im selben Jahr wurde der Förderverein der VG Nordendorf aufgelöst. Die damit verbundene Jugendkapelle wurde vom Musikverein Ellgau übernommen und somit das Jugendblasorchester Viva la Musica gegründet, das der Grundstein für eine gute Jugendausbildung war. Auch Jungmusiker anderer Vereine finden bis heute in diesem Orchester eine Heimat und können später wieder in ihre Stammkapellen zurückkehren.

Verein beteiligt sich an "Kultur in Ellgau - by Musikverein"

Seit 2018 organisiert der Verein „Kultur in Ellgau - by Musikverein Ellgau“ mit. Initiatorin dieser Veranstaltungen war Bürgermeisterin Christine Gumpp. Die im März gewählte Gemeindechefin übergibt aus zeitlichen Gründen die Organisationsleitung an Magdalena Gollinger. Dirigent Manfred Braun war mit der Leistung der Musiker sehr zufrieden. Er bedauerte es aber sehr, dass so viele Veranstaltungen aufgrund der Corona-Epidemie abgesagt werden mussten. Kassenwartin Christine Baumgartner informierte über die Finanzen. Aufgrund der abgesagten Auftritte und der fehlenden Einnahmen ist die finanzielle Lage angespannt. Jugendleiter Cornelius Bader berichtete über den Stand der Jugendausbildung.

Bei der Neuwahl wurden Cornelius Bader, Christine Schmid und Reinhard Götzfried zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Neu gewählt wurden zudem als Jugendleiter Matthias Eser und als Materialwartin Katharina Müller. In ihren Ämtern bestätig wurden Kassenwartin Christine Baumgartner, Schriftführerin Sandra Prade und Organisationsleiter Klaus Häußler. (us)

