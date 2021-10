100.000 Euro für Vorschläge der Gersthofer: Jetzt kann jeder abstimmen

Bereits zum dritten Mal stellt die Stadt Gersthofen 100.000 Euro für Bürgervorschläge zur Verfügung. Nun kann für die Lieblingsprojekte gestimmt werden. Und das sind einige.

In diesem Jahr ging der Gersthofer Bürgerhaushalt in Runde drei – auch heuer haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stadt aktiv mitzugestalten. Nach der ersten Phase, in welcher Online-Vorschläge abgegeben werden konnten, kann nun noch bis Sonntag, 17. Oktober, über die eingegangenen Ideen abgestimmt werden. Die Verwaltung hat die Vorschläge geprüft und die verschiedenen zur Abstimmung zugelassenen Vorschläge mit Budget und Erläuterungen versehen. Sie stehen auf der Plattform: www.gersthofen-gestalten.de zum Voting bereit. Folgende zwölf Vorschläge stehen nun zur Auswahl an:

Saatgutautomaten Für den Erhalt der Umwelt könnten Saatgutautomaten aufgestellt werden, die für 50 Cent je Kapsel eine Saatmischung Bienenweide enthalten. Dies würde 1000 Euro kosten.

Reparaturstationen für Räder An mehreren Standorten in Gersthofen sollen Fahrrad-Reparatur-Stationen angeboten werden. So können Bürgerinnen und Bürger, die zuhause keine Werkzeuge haben, ihre Räder in Schuss bringen (15.000 Euro).

Kinderschwimmkurse Es sollen mehr Kinderschwimmkurse eingerichtet werden, weil die bereits kaum angeboten oft schon voll sind (3500 Euro).

Öffentliche Toiletten in Gersthofen: Vorläufiger Versuch mit einer Containerlösung

Öffentliche Toiletten Im Bereich zwischen Skaterbahn, neuem Gymnasium und der bestehenden Sportanlage sollen Toiletten aufgestellt werden. Die Verwaltung beziffert die versuchsweise Nutzung eines Mietcontainers von März bis November auf 30.000 Euro.

Grünflächen Mehr Bäume und mehr Grünflächen soll es in Gersthofen geben (20.000 Euro).

Urban Gardening Eine kleine zentrale Fläche in Gersthofen soll mit Hochbeeten ausgestattet werden. Dann sollen im Zuge eines städtischen Gartenprojekts Bürgerinnen und Bürger einzelne Beete bepflanzen können (2000 Euro).

Sportanlage Ballonplatz Die von vielen Bürgerinnen und Bürgern mehrerer Generationen genützte Outdoor-Anlage am Ballonstartplatz soll nach dem Vorbild des Augsburger Sheridan Parks erweitert werden (30.000 Euro).

Bienen Gersthofer Bürgerinnen und Bürger sollen Honig produzieren. Dazu könnten Bienenstöcke auf Gemeindedächern aufgestellt und Imker gemietet werden (10.000 Euro).

Bürgerhaushalt: Vorschläge auch für den Gersthofer Friedhof

Aussegnungshalle Aufgrund der Pandemie-Vorschriften reichen die Sitzmöglichkeiten im Außenbereich der Gersthofer Aussegnungshalle nicht mehr aus. Es sollen mehr davon aufgestellt werden (1700 Euro).

Tischtennisplatte Für Jugendliche und Erwachsene sollen im Gebiet am Ballonstartplatz eine oder zwei Tischtennisplatten aufgestellt werden (25.000 Euro).

City-Gutscheine Zum Einkauf bei Einzelhändlern und Gastronomen aus Gersthofen sollen City-Gutscheine eingeführt werden, die sich auch als Geschenk eignen und den Handel vor Ort unterstützen (5000 Euro).

Friedhof Damit bei Beisetzungen, an denen viele Gäste anwesend sind, auch die hinteren Ränge etwas hören können, soll eine mobile Mikrofonanlage mit Lautsprechern angeschafft werden, die für Worte am Grab genutzt werden kann (5000 Euro).

Abstimmen ist jetzt bis 17. Oktober möglich

Jeder registrierte Nutzer kann aus diesen Vorschlägen nun über seinen persönlichen Budgetbalken in Höhe von 100.000 Euro verfügen und für beliebig viele Projekte abstimmen – bis das Budget erreicht wurde. Die Votingphase dauert bis zum Sonntag, 17. Oktober, an. Danach stehen die Gewinnerprojekte des Bürgerhaushalts 2022 fest und werden formal im Rahmen der Haushaltplanung freigegeben.