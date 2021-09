Die Gersthofer Musikschule startet ins neue Schuljahr

Plus Einige Zeit musste die Gersthofer Sing- und Musikschule coronabedingt pausieren. Nun startet sie ins neue Schuljahr. Was dabei geboten wird.

Bei der Gersthofer Sing- und Musikschule Bildungseinrichtung singt und klingt es wieder. Sie hält für alle Altersstufen ein buntes und dabei zeitgemäßes pädagogisches Angebot bereit. Und das alles unter Einhaltung der Corona-Auflagen. Was die Schüler zum Schuljahresstart erwarten können.