Einsatz für die Verständigung der Länder: Gersthofer Mittelschule ausgezeichnet

Plus Seit mehr als zehn Jahren wird der Kontakt zu Schulen im Ausland gepflegt. Nun erhielt die Gersthofer Mittelschule die Europamedaille. Warum das eine besondere Ehre ist.

Ob früher beim Comeniusprojekt oder heute beim Erasmus-Programm - seit mehr als einem Jahrzehnt beteiligt sich die Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule an Projekten, die den europäischen Gedanken und die Völkerverständigung fördern. So gibt es intensive Kontakte zu Schulen im europäischen Ausland. Für dieses Engagement überreichte die Bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, Melanie Huml, die Europamedaille. Warum dies nicht nur eine Plakette für die Wand bedeutet.