Gersthofen

vor 6 Min.

Ernährung im Kindergarten: Gersthofer Kita St. Elisabeth bekommt bayerischen Preis für Malaktion

Plus Wie sieht das Essen in der Kindertagesstätte aus? Darüber machten sich die Jungen und Mädchen der Gersthofer Kita St. Elisabeth Gedanken. Und das war preiswürdig.

Unter dem Motto „Mein Kita-Essen in Bildern“ hat die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Bayern in der Woche vom 28. Juni bis 2. Juli alle bayerischen Kitas dazu aufgerufen, die Kitaverpflegung in einer kreativen Aktion in den Fokus zu rücken. Rund 30 Kitas sind dem Aufruf gefolgt und haben sich Gedanken zum Thema gemacht. Die Kinder und das pädagogische Personal haben gemalt, gebastelt, sich kreativ mit dem Thema auseinandergesetzt und ihre Beiträge eingereicht. Jetzt stehen zehn Gewinner fest. Darunter auch eine Kita aus Gersthofen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen