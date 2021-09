Geparktes Auto fängt vor Ikea in Gersthofen an zu brennen

Eine 34-Jährige ist bereits auf dem Weg ins Möbelhaus, als sie plötzlich Rauch aus dem Motorraum ihres Autos aufsteigen sieht. Ein Mitarbeiter von Ikea reagiert sofort.

Ein geparktes Auto hat am Montag vor dem Möbelhaus Ikea an der Otto-Hahn-Straße plötzlich gebrannt. Die Fahrerin war bereits auf dem Weg in das Geschäft.

Gegen 15.20 Uhr stellte die 34-Jährige laut Polizei ihren Wagen auf dem Parkplatz ab und machte sich auf den Weg zum Eingang. Aus der Entfernung bemerkte sie plötzlich Rauch, der aus dem Motorraum drang. Ein Mitarbeiter des Möbelhauses eilte sofort zum Fahrzeug und löschte bis zum Eintreffen der Feuerwehr Gersthofen den Brand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Ursache war ein technischer Defekt am Auto. (thia)