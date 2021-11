Gersthofer Kinderkulturtage begeistern 600 Mädchen und Jungen

Ein Programm für die kleinsten Bewohner der Stadt bieten die Gersthofer Kinderkulturtage. Heuer konnten sie wieder stattfinden. So fiel die Bilanz im Ballonmuseum aus.

Die Gersthofer Kinderkulturtage konnten in diesem Jahr wieder stattfinden, und ihr vielfältiges Angebot stieß auf großes Interesse. Mit insgesamt rund 600 Besuchern war das Corona-bedingt etwas reduzierte Platzangebot nach Angaben des Organisationsteams in Ballonmuseum und Stadtbibliothek praktisch ausgebucht. Es richtete sich an Kinder aus den Kindergärten bis hin zur Mittelstufe. Wie die Veranstaltungen ankamen.

Die Kinder haben die Veranstaltungen begeistert mitverfolgt, es wurde viel gelacht und gekichert, in spannenden Momenten konnte man eine Nadel fallen hören, in mitreißenden durchdrangen die Fußballchöre der Schüler das Ballonmuseum wie eine Sportarena. Immer gab es jedoch auch viel Austausch, den die jungen Besucher ganz offensichtlich sehr genossen haben. Denn es gab nicht nur die Möglichkeit, den Autoren während und nach ihren Lesungen Fragen zu stellen und mit ihnen über ihre Geschichten und ihre Figuren zu sprechen.

Reporter geben Gersthofer Kindern Interviewtipps

Zudem waren zum Beispiel mit Birgit Hasselbusch und Stefan Grothoff auch Sportreporter zu Gast, die den Kindern durch Vortrag, Lesung und Workshop vieles über gute Berichterstattung, die Herausforderungen des Fußballkommentars und von Interviews allgemein vermitteln konnten. Auch Tom Lehels Veranstaltung "Wir wollen Mobbingfrei" hat ein weiteres drängendes gesellschaftliches Thema angesprochen, das sich nicht nur für Kinder bis in die sozialen Medien ausbreitet.

Für jüngere Besucher hat die Companie Nick die Würde des Menschen durch ein Theaterstück nach Motiven aus Hans Christian Andersens "Das hässliche Entlein" in den Mittelpunkt gestellt. Das Figurentheater Pantaleon, Silke Schlichtmann sowie Theater Sturmvogel wandten sich auf abwechslungsreiche Weise der Schönheit des menschlichen Miteinanders zu. Die Kinderkulturtage bilden für Ballonmuseum und Stadtbibliothek einen höchst lebendigen Auftakt für das Veranstaltungsprogramm der kommenden Monate, so das Fazit von Stadtbibliotheks-Leiterin Anna Stella Jörg. (lig)

