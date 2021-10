In der Ludwig-Hermann-Straße entstehen 26 neue Wohnungen

Plus In Gersthofen wird weiter kräftig gebaut. Unlängst hatte der Bauausschuss über zwei Mehrfamilienhäuser zu entscheiden. Er machte allerdings eine Auflage.

An der Gersthofer Ludwig-Hermann-Straße sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohneinheiten, Tiefgarage und Garage errichtet werden. Der Bauausschuss musste nun darüber entscheiden. Auch wenn das Gremium eine Reihe von Befreiungen aussprach - eine Auflage muss der Investor dann doch berücksichtigen.