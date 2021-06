Junge Frau stürzt in Gersthofen mit ihrem Moped

Auf regennasser Fahrbahn verliert eine junge Frau die Kontrolle über ihr Moped. Sie muss in die Uniklinik eingeliefert werden.

Auf regennasser Straße ist am Mittwoch eine 17-Jährige mit ihrem Moped gestürzt. Die junge Frau brach sich dabei den Arm. Die 17-Jährige war laut Polizei gegen 20 Uhr auf der Donauwörther Straße stadteinwärts unterwegs. Als sie an der Ampel zur Kirchstraße abbremste, verlor sie aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Moped und stürzte. Dabei brach sie sich den rechten Unterarm. Der Rettungsdienst brachte sie in die Uniklinik. Der Schaden an ihrem Moped beläuft sich auf rund 500 Euro. (thia)