Gersthofen

vor 51 Min.

Leser dürfen in der Gersthofer Stadtbibliothek wieder schmökern

Plus Schmökern nach Herzenslust: Dies war in der Gersthofer Stadtbibliothek lange nicht mehr möglich. Doch ab sofort ist das erste Obergeschoss wieder offen.

Von Gerald Lindner

Gute Nachricht nicht nur für alle Literaturfreunde: Die Zeiten, in denen in der Gersthofer Stadtbibliothek Bücher und Medien nur auf Bestellung und nach Anmeldung abgeholt werden konnten, sind vorbei. Ab sofort ist das Verweilen zum Lesen, Surfen, Lernen und Arbeiten im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek wieder möglich. Und ab Dienstag, 15. Juni, finden auch wieder Verbraucherbildungsnachmittage in der Bibliothek statt. In der Zeit der Schließung war das Bücherei-Team aber nicht untätig.

