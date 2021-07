Unbekannter bricht in das GVZ ein

Der Täter hebelt die Eingangstür des GVZ auf und durchsucht die Räume. Mit etwas Bargeld als Beute zieht er von dannen.

In das Güterverkehrszentrum (GVZ) an der Karlsruher Straße ist am Wochenende eingebrochen worden. Der Täter hebelte irgendwann zwischen Samstag auf Sonntag die Tür an einer Halle auf.

Nachdem sich der Einbrecher Zugang zu den Geschäftsräumen der Firma verschafft hatte, durchsuchte er mehrere Räume. Dabei fielen ihm laut Polizei rund 500 Euro Bargeld in die Hände. Zum Sachschaden kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen laufen. (thia)