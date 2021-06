Radfahrer kracht in Gersthofen gegen eine geöffnete Autotür

Beim Aussteigen aus ihrem Auto achtet eine Frau in Gersthofen nicht auf den Radfahrer und öffnet die Tür. Der 29-Jährige kann nicht mehr ausweichen.

Die Frau hatte laut Polizei gegen 17.35 Uhr an der Augsburger Straße geparkt und wollte aussteigen. Zur gleichen Zeit fuhr der 29-Jährige auf dem Radstreifen in Richtung Augsburg. Beim Öffnen der Fahrertür übersah die Frau den Radler. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die Fahrertür. Beim Sturz zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. (thia)