Gersthofen

vor 7 Min.

Transformator sorgt in Gersthofen für Stromausfall

In Gersthofen gingen am Mittwochvormittag wegen eines Stromausfalls die Lichter aus. Die Ursache lag nach Angaben der LEW wohl an einem Transformator.

Stromausfall in Gersthofen: Am Mittwoch brach um 10.15 Uhr das Stromnetz in Gersthofen zusammen. Ursache war laut LEW-Sprecher Ingo Butters ein Transformator im Gersthofer Umspannwerk. Die Schutztechnik schaltete ihn nach einer Störungsmeldung automatisch ab. Nach 50 Sekunden wurde allerdings der Strom wieder eingeschaltet. Am Vormittag wird nun geprüft, was die Schutztechnik ausgelöst hat. Betroffen war das ganze Stadtgebiet Gersthofen. (lig)

