Unbekannter beschädigt Auto und türmt

Sie hatte ihr Auto in der Berliner Straße abgestellt. Als sie anderntags wieder kam, erlebte die Eigentümerin eine böse Überraschung.

Sachbeschädigung an einem Fahrzeug: Am Freitagmorgen bemerkte die Eigentümerin eines Autos eine Delle in der Motorhaube ihres Fahrzeugs. Die Beschädigung an dem in einer Parkbucht in der Berliner Straße in Gersthofen geparkten Opel Adam erfolgte laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 19 und 6 Uhr. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefonnummer 0821/3231810, zu melden. (lig)