Unbekannter beschädigt Mülleimer an Gersthofer Grundschule

Ein Unbekannter stieg über den Zaun einer Gersthofer Grundschule und riss zwei Mülleimer aus der Verankerung.

Was den Unbekannten antrieb, sich an zwei Mülleimern an einer Grundschule in Gersthofen zu schaffen zu machen, ist nicht bekannt. Die Polizei teilt aber mit, dass dort vermutlich in den Pfingstferien ein Unbekannter über den Zaun stieg und zwei Mülleimer aus ihrer Verankerung riss. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 100 Euro. (kinp)