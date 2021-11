Wie der Drache Kokosnuss in Gersthofen fliegen lernte

Plus Die Geschichten vom kleinen Drachen Kokosnuss sind bei Kindern sehr beliebt. Das zeigte sich bei einer Aufführung in der Stadthalle Gersthofen. Das war geboten.

Im Flaschenland des Zauberers Holunder läuft die Zeit anders. Denn 13 Minuten sind dort 1,735 Tage. Doch genügt diese Zeit dem kleinen Drachen Kokosnuss mit seinen Freunden Matilda Stachelschwein und Fressdrache Oskar, um Holunder und das Flaschenland vor dem bösen Zauberer Ziegenbart zu retten? Rund 500 Kinder und Erwachsene fieberten bei dem zu Herzen gehenden Musical "Der kleine Drache Kokosnuss" nach den beliebten Kinderbüchern von Ingo Siegner mit. Und sie bekamen in knapp zwei Stunden einiges geboten.