Gersthofens ehemaliger Bürgermeister Siegfried Deffner feiert 75. Geburtstag

Plus 24 Jahre lang hat Siegfried Deffner als Bürgermeister seine Heimatstadt Gersthofen gestaltet. Nun feiert er seinen 75. Geburtstag.

Von Gerald Lindner

"Ich bin zufrieden", sagt Deffner einen Tag vor seinem Geburtstag im Gespräch mit unserer Redaktion. "Ich bin einigermaßen gesund, nachdem ich ein paar gesundheitliche Rückschläge wegstecken musste." Sein Arzt scheine nach mehreren Krankenhausaufenthalten nun die Ursache gefunden zu haben. "Aber wenn man 75 Jahre alt wird, muss man zufrieden sein mit dem, was man hat." Außerdem gehe es auch seiner Familie gut. Wie wichtig ihm dies ist, hat er immer wieder betont.

Gersthofens ehemaliger Bürgermeister Deffner war 24 Jahre lang im Amt

Im Jahr 2008 war Deffner nach 24 Jahren als Gersthofer Bürgermeister zur Wahl nicht mehr angetreten. Sein Nachfolger wurde damals Jürgen Schantin, der nach sechs Jahren von Michael Wörle abgelöst wurde, der jetzt in seiner zweiten Amtsperiode das Rathaus leitet.

Schon vor fünf Jahren hat Siegfried Deffner seinen 70. Geburtstag nicht groß gefeiert, sondern sich rar gemacht. "Solche Jubiläen sind rein biologische Daten, kein Verdienst, der etwas über die Qualität eines Lebens aussagt." Im Ruhestand nehme er sich wesentlich mehr Zeit als früher, um zu lesen - nicht zuletzt politische Biografien und Bücher über Geschichte gehören zu seiner Lektüre.

Zur aktuellen Politik in Gersthofen äußert sich Deffner nicht

Nach wie vor äußert sich Deffner nicht zur aktuellen Politik in Gersthofen. Dies hatte er bei seinem Ausscheiden versprochen. "Es ist nicht an mir, hier Kommentare abzugeben", sagt er auch heute noch. Nur einmal ist Siegfried Deffner seit seinem Ausscheiden aus dem Amt noch politisch hervorgetreten: Er engagierte sich in einer Bürgerinitiative, welche die Strasser-Villa erhalten wollte und dies letztendlich in einem Bürgerentscheid auch durchsetzte. Die Villa, in welcher sich heute das Gersthofer Kulturamt befindet, sollte zeitweilig Bauplänen des Besitzers des "Gersthofer Lochs" im Zentrum der Stadt weichen. Dieses Engagement führte zu einem erbitterten Streit mit seinem Nachfolger Jürgen Schantin, der letztendlich darin mündete, dass Deffner empfahl, diesen nicht wieder zu wählen.

Mit stolz erfülle ihn, dass er in seiner Zeit als Bürgermeister ein gewisses Gersthofer Selbstbewusstsein schaffen konnte. "Und ich bin stolz darauf, dass ich trotz mancher Versuchungen immer geradlinig und aufrecht durch mein Leben gegangen bin." Auch wenn es während seiner Berufszeit niemals politische Freunde gegeben habe. "Mir war es immer wichtig, dass ich meine persönliche Unabhängigkeit behalte." Ein Satz, der - in abgewandelter Form - mehrfach fällt. Finanziell hatte der Sohn eines Landwirts diese Unabhängigkeit von Anfang an, politisch hat er sie immer verteidigt. In Gersthofen ging das, aber in München? Er passe einfach nicht in das parteipolitische System.

Bürgermeister in Gersthofen statt Karriere in der Ministerialbürokratie

Für die Möglichkeit zu gestalten hatte er eine hoffnungsvolle Karriere in der Ministerialbürokratie aufgegeben. Deffner machte Politik, sein Alter Ego, der damalige Stadtbaurat Hermann Meichelböck aus Göggingen baute die Stadt um. Was aus dieser engen Zusammenarbeit hervorging, ist immer wieder beschrieben worden. Kaum eine andere Stadt in Schwaben und darüber hinaus entwickelte sich derart dynamisch, veränderte ihr Gesicht derart nachhaltig. Komplett neuer Stadtkern, Ballonmuseum, Internationale Schule, unzählige Industrie- und Gewerbeansiedlungen, zuletzt die markante Filiale der Kreissparkasse oder das gewaltige Projekt Güterverkehrszentrum - die Liste ist lang.

Als den Zündsatz für den Boom am Lech sieht Siegfried Deffner ein Ereignis: "Mit dem neuen Autobahnanschluss im Jahre 1989 hielten wir das Gesetz des Handelns in unseren eigenen Händen." Von da an habe es gegolten, die optimale Verkehrsanbindung Gersthofens zu nutzen.

Und heute? Er wünsche sich weiterhin "Gesundheit, und dass ich möglichst lang klar denken kann".

