vor 54 Min.

Geschenktasche vom Diez

Anerkennung für die im Gesundheitssystem Tätigen

Ob Arztpraxis, Apotheken, Pflegeheim und Nähteam in Diedorf – sie alle leisteten in dieser Zeit Außergewöhnliches, finden die Ehrenamtlichen, die im Diedorfer Zentrum (Diez) für Begegnung tätig sind. Als Anerkennung und als Dankeschön hat sich jetzt der Trägerverein des Diez etwas Besonderes einfallen lassen. All jene, die in der Marktgemeinde im Gesundheitssystem aktiv sind, erhielten jetzt in Kooperation mit dem genossenschaftlichen Dorfladen Herzstück eine Geschenktasche gefüllt mit einer leckeren, regionalen, biologischen und hochwertigen Mittagspause von Brot über Kaffee und Tee bis hin zu Obst. „Die Beschenkten freuten sich sehr. Schließlich geht Anerkennung auch durch den Magen“, so die Leitung des Diez, Veronika Thum-Köglowitz. (AL)

