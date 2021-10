Gessertshausen-Margertshausen

10:58 Uhr

Auto in Margertshausen bricht in Flammen aus

Im Gessertshauser Ortsteil Margertshausen ist am Donnerstag ein Auto in Brand geraten, teilt die Polizei mit.

Der Motor eines Autos in Margertshausen gerät am Donnerstagmorgen in Brand. Auslöser war vermutlich eine defekte Autobatterie.

Ein in Margertshausen abgestelltes Auto ist am Donnerstag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Motor des Wagens in Brand. Auslöser war vermutlich eine defekte Autobatterie. Das Feuer brach gegen 7.15 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße des Gessertshauser Ortsteils aus. Um zu verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Gebäude übergreifen, wurde das brennende Auto mit einem Gabelstapler auf ein benachbartes Feld verschoben, teilt die Polizei mit. Dort gelang es den 17 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Gessertshausen und Margertshausen den Brand final zu löschen. Das Auto erlitt Totalschaden. Die Beamten der Polizei gehen davon aus, dass der Sachschaden bei etwa 6000 Euro liegt. (AZ)

