vor 40 Min.

Gessertshausen hofft auf barrierefreie Wohnanlage

Gegen den abgelegenen Standort in Wollishausen gibt es allerdings Bedenken. Träger des Projekts ist die Lebenshilfe

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Mit einer barrierefreien Wohnanlage im Ortsteil Wollishausen befasste sich der Gemeinderat Gessertshausen. Er befürwortete das Vorhaben trotz aller grundsätzlichen Bedenken wegen des Standorts. Die Lebenshilfe würde die Trägerschaft übernehmen für das Gebäude mit 13 Wohnungen in der Nebelhornstraße. Der Umwelt- und Bauausschuss hatte die schon mehrmals besprochene Bauvoranfrage nun vor Kurzem positiv bewertet und dem Gemeinderat empfohlen, das notwendige Bauleitverfahren anzustrengen.

Das Grundstück ist zwar als Wald festgesetzt, wurde aber zwischenzeitlich mit Genehmigung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gerodet. Damit könnte das knapp 500 Quadratmeter große Areal nunmehr mit einem zweigeschossigen Gebäude bebaut werden. Dieses soll als Mehrgenerationenhaus genutzt werden.

„Das Vorhaben ist perfekt, nur am verkehrten Platz“, waren sich die Gemeinderäte weitgehend einig. Sie sahen vor allem die Lage des Grundstücks für ein Wohngebäude für Menschen mit Handicap mit großer Skepsis. Sie fürchteten, dass behinderte Bewohner mit einem Rollstuhl und vor allem ohne Auto kaum Möglichkeiten hätten, das Haus zu verlassen, um am täglichen Leben teilhaben zu können. Auch ein geeigneter Nahverkehr im Umfeld fehle. Auch Thomas Mayr (FW) und Theo Saßen (Grüne) waren der Meinung, dass Wollishausen wohl nicht der richtige Standort für so eine Wohnanlage sein kann: Man solle ein solches Haus „nicht in der hintersten Ecke“ von Gessertshausen verwirklichen, hieß es.

Auch das Ausmaß der Bebauung stieß auf Kritik. So machte Kreisbaurat Schwindling in seiner Stellungnahme darauf aufmerksam, dass die Bebauung deutlich über dem zulässigen Maß liege und später für die Bewohner zur Zumutung werden könne. Nach Auffassung der Gemeinderäte hätte dieser „Mordsbrummer“ eine deutliche Fernwirkung und passe nicht in den bestehenden Bebauungsplan. Bürgermeister Jürgen Mögele wollte die Argumente gegen das Projekt nicht ausblenden. Doch auch bei positiver Bewertung der Bauvoranfrage kämen ja alle Bedenken noch einmal gründlich auf den Prüfstand. Er selbst bewertete das Vorhaben als ein „Aushängeschild“ für Gessertshausen. Viele Leute sprächen bereits in ähnlichen Angelegenheiten bei der Gemeinde vor, erklärte er. Grundsätzlich stimmten die Gemeinderäte ihm zu. Die Möglichkeit für seniorengerechtes Wohnen in ihrer Kommune, in einer Zeit, in der die Gesellschaft immer älter und der Bedarf an Pflege immer größer werde, sahen sie sehr positiv.

„Wenn wir da nicht zustimmen, dann werden wir ein solches Projekt nicht mehr bekommen. Angesichts der anstehenden Verpflichtungen hat es die Gemeinde selbst nicht im Kreuz“, gab Michael Oberlander (CSU) zu bedenken. Trotz der Zweifel wegen des Standorts beschlossen die Gemeinderäte, ein vorhabenbezogenes Bauleitplanverfahren anzustrengen. In der Kommune würde sonst ein ähnliches soziales Projekt nicht mehr verwirklicht werden, wurde befürchtet.

