vor 52 Min.

Getunte Autos als Stars beim Sommerfest

In Diedorf zeigen 100 stolze Besitzer ihre Fahrzeuge

100 getunte Autos und ihre Besitzer waren der Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Sommerfests in Diedorf. Organisiert hatte es die gemeindliche Jugendarbeit. „Wir wollten Leben nach Diedorf bringen, und da einige unserer Mitglieder Tuner und Autofans sind, haben wir diesmal das Hobby von vielen in den Mittelpunkt unseres Sommerfests gestellt“, erklärte Xenia Ullrich. Daraus wurde ein Sommerfest für die ganze Familie mit einer Tuningshow. Deshalb fand das Fest nicht beim Jugendhaus statt, sondern auf dem Parkplatz des Discounters Lidl am Straßfeld. Besitzer von über 100 Fahrzeugen stellten in einer Ausstellung ihre Künste unter Beweis, die von den zahlreichen Besuchern sehr gewürdigt wurden.

Auf dem gut besuchten Fest kamen Aussteller und Interessierte schnell ins Gespräch und fachsimpelten über alle Möglichkeiten des Tunens eines Autos. Tobias, 22, stellte seinen BMW E92, Baujahr 2006, aus. Ihm ist vor allem die Optik seines Fahrzeugs wichtig. Fahrwerk, Felgen und Spoiler stehen bei ihm, als gelerntem Mechatroniker, beim Tuning seines Autos an erster Stelle. Er war gekommen, um sein Fahrzeug zu präsentieren und sich mit Freunden auszutauschen.

Andere Teilnehmer mit „Benzin im Blut“ fuhren ihre Fahrzeuge bei der Bewertung „Show and Shine“ vor und konnten am Ende einen Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Das Angebot war ein toller Mix aus Party mit viel Musik, Show und Chillen und wurde nicht nur von Jugendlichen gerne wahrgenommen.

Letztlich war es, wie von der Jugendarbeit Diedorf geplant, ein Fest für die ganze Familie mit Fahrradausstellung, mit Kinderschminken und Hüpfburg, sowie Foodtrucks mit Crêpes und Kässpatzen. (jkw)

