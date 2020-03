vor 18 Min.

Gewässer und Natur vom Müll befreit

Nachwuchsfischer aus Meitingen reinigten die Ufer von Fischweihern und Lech

Am westlichen Lechufer bei Meitingen und an zehn vereinseigenen Fischweihern waren die Jungfischer des Meitinger Fischervereins bei ihrer jährlichen Fluss- und Gewässerreinigungsaktion unterwegs. „Natur- und Klimaschutz liegt uns sehr am Herzen und somit führen wir auch trotz schlechten Wetters die Aktion auch in diesem Jahr wieder mit großem Eifer durch“, erklärt Jugendleiter Jörg Gebhard. Elf Jungfischer und sechs Betreuer zogen zum Lech und zu den Gewässern am schwäbischen Uferstreifen des Flusses sowie in den angrenzenden Auwald von der Waltershofener Brücke bis zur Ostendorfer Flurgrenze, um weggeworfenen Unrat zu beseitigen. Auch die vereinseigenen Weiher wurden dabei mit einbezogen. Mehrere Säcke Plastikmüll, Autoreifen, Dosen, Kleidung, ein Fahrrad sowie Flaschen und Dosen wurden dabei aufgelesen. Erbost zeigte sich der zweite Jugendbetreuer Matthias Leblang besonders über Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern in den Lechauen unterwegs sind. „Die meisten Hundebesitzer entfernen zwar den Kot ihrer Tiere in einer Tüte, entsorgen diese jedoch nach dem ’Geschäft’ der Hunde kurz darauf in der Natur“, monierte der Jugendbetreuer.

Den angefallenen Müll brachten die Jungfischer zur Fischerhütte am Lechspitz, sortierten den Unrat fachgerecht und lieferten ihn auf dem Meitinger Wertstoffhof ab. (peh)

