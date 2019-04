25.04.2019

Gitarrenabend auf hohem Niveau

Schüler der Gitarrenklassen Hermann und Marius Weilguni bieten in Dinkelscherben Gitarrenmusik mit anspruchsvollen Kompositionen

Obwohl der Termin für das Gitarrenkonzert im Pfarrsaal in Dinkelscherben sehr kurzfristig bekannt gegeben wurde, fanden sich doch so viele Zuhörer dort ein, dass einige stehen mussten. Hermann Weilguni hat sich hier in den Jahren seines Wirkens als Gitarrenlehrer eine feste Fangemeinde erarbeitet. Inzwischen unterrichtet auch Sohn Marius, der mit dem Vater gemeinsam die Leitung des Konzerts übernahm, Gitarre.

Das Programm ist wie immer ein schlichtes, schwarz-weiß gehaltenes Blatt Papier. Doch was die Schüler an diesem Abend in Dinkelscherben anbieten, zählt zum Feinsten, was an Konzertliteratur für Gitarre geschrieben wurde. Mit Albeniz, Brouwer, Tárrega und Bach drängen sich große Namen auf dem Programm, das in der Form durchaus auch beim Konzert an einer Musikhochschule ausliegen könnte.

Mit einem Quartett eröffnen die Jüngsten den Konzertabend. Thomas Schmiedler leitet dann mit der Fuga Nr.1 von Leo Brouwer, ganz zart und weich gespielt, den Reigen der Großen ein. Felix Gloger unterstreicht mit seinem hingebungsvollen und blitzsauberen Spiel, dass das „Capricho arabe“ von Francisco Tárrega zu den schönsten Stücken für Gitarre zählt.

Fingerfertigkeit zeigt Raphael Kremer beim „Asturias“ von Isaac Albeniz, das mit seinem endlos wabernden Tremolo nicht nur technisch, sondern auch rhythmisch herausfordernd ist. Luca Spatz bringt mit „Mallorca“ ein weiteres Stück von Isaac Albeniz auf die Bühne, das er gefühlvoll und nahezu fehlerfrei präsentiert. Weilguni wiederum scheint das richtige Händchen dafür zu haben, die zum Teil erst Sechzehnjährigen entsprechend zu fördern.

So wirkt Harry Karpenko mit seinen engagiert und präzise vorgetragenen „Rumores Catalan“, ebenfalls von Albeniz, fast schon wie ein Profi. Zauberhaft schön inszeniert Benigna Gruber danach die Suite „La Cathedral“ von dem indigenen südamerikanischen Komponisten Manuel Barrios. Wer sich als Gitarrist mit den Suiten von Johann Sebastian Bach beschäftigt hat, weiß, wie anspruchsvoll diese Kompositionen sind und wie viel Anstrengung sie beim Üben abverlangen. Umso beachtenswerter ist es, wie elegant, klar und leicht Annika Steibel drei Sätze aus der Suite Nr. 1 herunterspielt.

Zum Finale lässt Weilguni seine Schüler im Sextett eine Suite von Maximo Diego Pujol spielen, garniert mit Bass- und Oktavgitarre und allen Finessen. Ein beeindruckender und bezaubernder Gitarrenabend zum Weiterempfehlen. (rbod)

