Gottesdienst im Buchladen

Ungewöhnliche Aktion bei Eser

Sich eine Auszeit nehmen – mehr als 50 Gläubige folgten der Einladung, um mit Pfarrer Gerhard Krammer, der Pastoralreferentin Nadine Pfiffner und Nadine Nußbauer in der Buchhandlung Eser in Meitingen einen Wortgottesdienst zu feiern. Mit einem guten Buch in der Hand vergessen viele ihren Stress im Alltag und Beruf. Die Vielfalt der Bücherwelt ist sehr groß und Elke Eser erklärte, welche Art von Büchern in ihrer Buchhandlung zu finden sind.

Ein Buch stand aber an diesem Abend besonders im Mittelpunkt – die Bibel. Mit ihren vielen Büchern ist die Bibel eine eigene Bibliothek. Die ausgewählten und vorgetragenen Textstellen zeigten die Vielfalt der Bibel, denn sie beinhaltet auch Romane, Liebesgeschichten, Dramen und Botschaften mit Happy End. Man sollte die Bibel viel öfter zur Hand nehmen, so Pfarrer Krammer, denn man findet oftmals Hilfe für manch schwierige Lebenssituation. Zum Abschluss bedankte sich das Time-Out-Team bei der Buchhandlung Eser für dessen hervorragende Gastfreundschaft und verteilte an die Besucher Glückskekse mit einem Bibelspruch, der sie im Alltag begleiten soll. (us)

