vor 39 Min.

Grüne gibt’s jetzt auch in Langweid

Zwölf Mitglieder gründen Ortsgruppe

Mit zwölf Gründungsmitgliedern formierte sich eine neue Ortsgruppe der Grünen in Langweid. Zur Gründungsversammlung kamen als Unterstützung die Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Silvia Daßler, Landtagsabgeordneter Cemal Bozoglu und die Sprecher des Kreisverbands Felix Senner und Simone Linke.

„Grüne“ Themen stünden in Langweid zwar schon auf der Agenda, doch es gebe noch Luft nach oben, so Sabine Müller, die mit Carl Köhne das Sprecherteam der neuen Ortsgruppe bildet. Sabrina Weißer wurde zur Schriftführerin gewählt.

Beim Individualverkehr möchten die Grünen an Stellschrauben drehen: Die Belastung durch dichten Schwerkraftverkehr in Stettenhofen, ein Carsharing Angebot für die Gemeinde oder die Einrichtung eines Zebrastreifens in der Gartenstraße möchte die Gruppierung angehen. Auch die Erweiterung des Stahlwerks gehört zum Startpaket des Ortsverbands. Kompetenzen im Bereich der erneuerbaren Energien, Bildung und sozialer Arbeit brächten die Mitglieder bereits mit, damit sei man für die Arbeit in der Gemeinde gut aufgestellt, sagte Müller.

Er freue sich auf guten Dialog im typisch Langweider Stil, gratulierte Bürgermeister Jürgen Gilg den Vertretern der neuen Ortsgruppe zur Wahl. Auf Einladung der Grünen war er mit der CSU-Ortsvorsitzenden Ludwina Peter und dem SPD-Ortschef, Gregor Birle, gekommen. Das Thema Carsharing sei schon auf den Weg gebracht, so Gilg.

Beim „grünen Café“ möchte man künftig regelmäßig grüne Themen diskutieren, lud Köhne alle Interessierten ein. An jedem 3. Sonntag im Monat sei man ab 17 Uhr im Kulturbahnhof zu Gast. (sdk)

