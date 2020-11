vor 10 Min.

Handbremse nicht angezogen: Auto rollt in Fischach gegen Zaun

Weil er vergisst die Handbremse anzuziehen, kracht der Wagen eines 37-Jährigen in Fischach gegen einen Gartenzaun und einen Lichtmast. Deshalb muss die Feuerwehr anrücken.

Gegen einen Gartenzaun und einen Lichtmast gekracht ist am Samstagmittag der Wagen eines 37-Jährigen in Fischach. Laut Polizei vergaß der Mann die Handbremse seines in der Nebelnhornstraße abgestellten Autos anzuziehen. Der Wagen machte sich selbstständig und richtete einen Gesamtschaden von rund 5500 Euro an.

Feuerwehr Willmatshofen ist nach dem Unfall mit 21 Einsatzkräften vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Willmatshofen war mit 21 Mann vor Ort um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Unfallstelle abzusichern. (kinp)

