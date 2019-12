Hauptberufliche Bürgermeister: Manche haben keine Wahl

Die Bürgermeister-Wahlen im März werfen ihre Schatten voraus, und in manchen Gemeinden ist das mit der Wahl so eine Sache.

Der Bürger hat schlicht keine, und in den Orten sind sie froh, dass wenigstens einer den Job macht.

Denn in der Tat: Ob es in den Kindergarten hineinregnet, die Mülltonne nicht richtig geleert wird oder die Schule neu gebaut wird: Bürgermeister sind in den Augen der Bürger für vieles die Ansprechpartner, sogar wenn sie eigentlich gar nicht zuständig sind (Beispiel Mülltonne).

Kurz: Der Job schlaucht, und das Privatleben leidet mitunter heftig – und da haben wir von den unsäglichen Angriffen und Anfeindungen, denen sich mancher Kommunalpolitiker ausgesetzt sieht, noch gar nicht gesprochen. Weil es also gar nicht mehr so einfach ist, einen Bürgermeister zu bekommen und zu behalten, müssen Orte mitunter kreativ sein. Im kleinen Westendorf (gut 1600 Einwohner) wird der Job künftig hauptamtlich ausgefüllt, in anderen Orten wiederum geht man genau den umgekehrten Weg.

Aus dem hauptamtlichen Rathauschef wird ein ehrenamtlicher, weil der den Job auch noch im Rentenalter ausfüllen darf/muss. Wer keine Wahl hat, hat eben manchmal auch die Qual.

