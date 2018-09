14.09.2018

Herbstmarkt mit Kunst, Musik und mehr drumherum

Am Sonntag ist in Diedorf viel los. Wer nicht nur schauen und kaufen will, kann auch selbst aktiv werden

Diedorf Rund 25000 Besucher sind laut Bürgermeister Peter Högg zum vergangenen Herbstmarkt gekommen. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern am Sonntag, 16. September, von 10 bis 16 Uhr, wieder viel geboten. Und da sind Dutzende Stände von Fieranten und der 24. Autosalon vor der Schmuttertalhalle mit etwa 50 Fahrzeugen nur das eine. Auch das Rahmenprogramm verspricht viel.

Da ist zum einen der traditionelle Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei im Pfarrheim (Marienplatz 3) von 10 bis 17 Uhr. Hier können Medien zum günstigen Preis erworben werden.

Den Marktsonntag nutzt auch das Diedorfer Zentrum für Begegnung DieZ in der Bahnhofstraße 18 dazu, sich zu präsentieren, und hat von 14 bis 17 Uhr mit einem bunten Programm geöffnet. Dabei gibt es Livemusik mit „Vera, Jojo & Karl“. Die ausdrucksstarken Diedorfer Sängerinnen Vera & Jojo Schwarz zeigen im Trio mit dem langjährigen Gitarrenkursleiter der Volkshochschule vor Ort, Karl Huber, Rock- und Popmusik. Außergewöhnlich: Sahin, ein professioneller Saz-Spieler aus der Türkei, wird mit traditionellen Klängen verzaubern. Außerdem verwöhnt das DieZ seine Gäste auch mit kulinarischen Leckerbissen.

Gleichzeitig mit Herbstmarkt meldet sich die Reihe Kunst-Kultur-Kirche mit einer Bilderausstellung aus der Sommerpause zurück. „Vollkommenes Vertrauen“ heißt die Schau von Heidi Esch. Die Bilder sind Ausdruck der spirituellen Gedanken der Künstlerin und versuchen, die tiefen Schichten des menschlichen Daseins widerzuspiegeln. Vernissage ist am Sonntag, 16. September, um 11 Uhr in der Kirche Herz Mariä nach dem Gottesdienst. Umrahmt wird die Vernissage von der Ausdruckstänzerin Gabriela Hofweber, die schon mehrmals in der Diedorfer Herz Mariä Kirche zu Gast war. Zur Künstlerin: Heidi Esch wurde 1974 in Ruit auf den Fildern bei Stuttgart geboren und wuchs in Kaufering auf. Sie studierte Theologie in Augsburg und in Freiburg im Breisgau. Sie ist Pastoralreferentin der Diözese Augsburg und arbeitet als Mentorin für die Lehramtsstudierenden mit katholischer Theologie.

Kunst anderer Art, nämlich aus Holz, gibt es an diesem Tag im Gartenatelier von Olli Marschall im Diedorfer Ortsteil Vogelsang in der Steppacher Straße 1 von 14 bis 18 Uhr zu sehen.

Auch wer lieber selbst aktiv wird, findet am kommenden Wochenende ein Angebot. Masken schnitzen, Malen, Bildhauern: Richtig lebendig wird es im Maskenmuseum in der alten Dorfschmiede im Multiaktionsraum, wo der erste Herbstkurs beginnt. Er findet statt am Samstag, 15., und Sonntag, 16. September, jeweils von 10 bis 16.30 Uhr in der Kulturschmiede in der Lindenstraße 1 am Maskenmuseum. Hier können „Schnitzlehrlinge“ die Ärmel hochkrempeln: Aus einem derben Linden- oder Zirbenblock können die Kursteilnehmer eine Holzmaske heraushauen. Christoph Spengler, der an der staatlichen Schnitzschule in der Lechleite sein Bildhauerhandwerk erlernt hat, ist als Maskenschnitzer weit bekannt, hat eine Theatermaskengruppe mit begründet und in Augsburg an verschiedenen Gymnasien als Kunstlehrer gearbeitet.

Ideen sammeln die Kursteilnehmer vorher bei einer Führung durch das Maskenmuseum Diedorf. Anmeldungen unter anderem per Telefon 08238/60245 oder E-Mail ans Maskenmuseum, webmaster@maskenmuseum.de. Soweit die letzten Plätze noch nicht vergeben sind, kann man direkt zum Kurs kommen, Kurskosten inklusive Material betragen 95 Euro. (jah)

Themen Folgen