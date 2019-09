vor 59 Min.

Herbstmarkt mit mehr als 50 Fieranten und Flohmarkt

Was am Sonntag in Zusmarshausen geboten ist

Mehr als 50 Fieranten mit einem breit gefächerten Angebot haben ihr Kommen angesagt. Am Sonntag, 15. September findet in Zusmarshausen wieder der Herbstmarkt statt. Unter den Ausstellern sind auch viele Anbieter aus der näheren Region.

Von 12 bis 17 Uhr haben zudem die örtlichen Einzelhandelsgeschäfte geöffnet.

Unter dem Motto „Herbstzeit ist Apfelzeit“ laden der Gewerbeverband, der Obst- und Gartenbauverein, FiZ (Familien in Zusmarshausen), der Förderverein Bündnis Hospitalstiftung Dinkelscherben/Zusmarshausen sowie die TSV-Stockschützen zu einem „Apfeltag“ ein.

Einen Flohmarkt rund ums Kind veranstalten die Mutter-Kind-Gruppen des Katholischen Frauenbundes Zusmarshausen im Haus Hildegundis von 14 bis 16 Uhr.

Bei der Marktkapelle Zusmarshausen können Kinder aber auch Erwachsene verschiedene Instrumente ausprobieren und sich über die Ausbildung informieren. Auch der VdK Zusmarshausen ist mit einem Informationsstand vertreten.

Von 14 bis 17 Uhr hat das Museum in Zusmarshausen geöffnet. Hier können die ortsgeschichtliche Dauerausstellung sowie die Abteilung „Kuno II“ besichtigt werden.

Ebenfalls in den Räumen des Museums unterhalten ab 16 Uhr die Freunde des Zusamtals bei einer Hoigarta-Stunde mit musikalischer Umrahmung. (AL)

Themen Folgen